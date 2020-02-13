Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которому вменяют взгляды, идентичные с кремлевской пропагандой, будет подвержен серии информационных атак, целью которых является его дискредитация и ослабление позиций.
Ранее «Европейская солидарность» неоднократно заявляли о том, что Андрей Ермак, будучи советником президента и проводя переговоры с международными партнерами Украины, высказывает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.
«ЕС» действительно активно критикует так называемых агентов Кремля и видит их в украинском политикуме настолько часто, что по сути таковым должен являться каждый второй. Потому, безусловно, подобный ярлык будет использован против Ермака с целью давления на нового главу Офиса президента и попыткой ослабить его.
Такой компромат оппозиция находит на каждого политика и пытается использовать с целью его ослабления. Так, например, у Андрея Богдана это был фактор люстрации, Разумкову припоминали его участие в молодежном крыле Партии регионов, Ермаку же будут вменять взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.
Но на Андрее Ермаке подобные информационные атаки никак не отразятся. По крайней мере пока.