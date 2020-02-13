Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook рассказал, что соратники экс-президента Порошенко будут обвинять нового главу Офиса президента Ермака в пророссийских взглядах

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которому вменяют взгляды, идентичные с кремлевской пропагандой, будет подвержен серии информационных атак, целью которых является его дискредитация и ослабление позиций.

Ранее «Европейская солидарность» неоднократно заявляли о том, что Андрей Ермак, будучи советником президента и проводя переговоры с международными партнерами Украины, высказывает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде. Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«ЕС» действительно активно критикует так называемых агентов Кремля и видит их в украинском политикуме настолько часто, что по сути таковым должен являться каждый второй. Потому, безусловно, подобный ярлык будет использован против Ермака с целью давления на нового главу Офиса президента и попыткой ослабить его.

Такой компромат оппозиция находит на каждого политика и пытается использовать с целью его ослабления. Так, например, у Андрея Богдана это был фактор люстрации, Разумкову припоминали его участие в молодежном крыле Партии регионов, Ермаку же будут вменять взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.

Но на Андрее Ермаке подобные информационные атаки никак не отразятся. По крайней мере пока.