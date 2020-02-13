Российский политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал оценки последствий конституционной реформы в России, высказанные украинскими пользователями соцсетей

Удивительнее страны, чем Украина, я не знаю. Каждый день новые и новые вершины берут…

Теперь в соцсетях Украины радуются, что изменения в Конституции приведут к уходу Владимира Путина и неизбежному, как им кажется, развалу России.

Как бы так намекнуть нашим небратьям соцсетевым, что: Пять лет спустя. Украине и хочется, и колется выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Во-первых, Путину по старому стилю ещё один президентский срок "тянуть".

Во-вторых, Путин останется элементом политической системы, в любом случае.

В-третьих, сформирована команда очень сильных игроков (в том числе в хоккей), которая способна удержать ситуацию под контролем.

Так что, боюсь, мы не оправдаем ваших нехороших ожиданий, ребят.