Украина. Уволен глава офиса президента Андрей Богдан.
Причины и последствия.
1. Его снятия требовали давно американцы и ЕС, как человека Коломойского.
2. Его снятия требовали люди Сороса и его главного оператора по Украине — Пинчука. Как конкурента и представителя украинского олигархата.
3. Конфликт с доверенными личными людьми Зеленского. С Иваном Бокановым, который сейчас глава СБУ. И с другими.
4. Богдан слишком самоуверенно себя вел, иногда мог просто уехать в отпуск, а работа стояла.
5. Богдан провалил голосование за закон о распродаже земли. Это и личная некомпетентность. И отстаивание интересов Коломойского, а не Зеленского. Значит, не лояльность.
Последствия.
1. Усилится еще больше роль партии Сороса, Пичука, "грантоедов".
2. Уменьшится роль собственно украинских олигархов.
3. Коломойский может оказаться лично в трудной ситуации. И других его людей могут выгнать.
4. Резко ускорится распродажа земли и других ресурсов Украины в руки иностранцев