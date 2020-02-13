Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что смена руководителя Офиса президента Зеленского приведет к ускорению процесса распродажи земли и других ресурсов Украины иностранцам

Украина. Уволен глава офиса президента Андрей Богдан.

Причины и последствия.

1. Его снятия требовали давно американцы и ЕС, как человека Коломойского.

2. Его снятия требовали люди Сороса и его главного оператора по Украине — Пинчука. Как конкурента и представителя украинского олигархата.

3. Конфликт с доверенными личными людьми Зеленского. С Иваном Бокановым, который сейчас глава СБУ. И с другими. Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

4. Богдан слишком самоуверенно себя вел, иногда мог просто уехать в отпуск, а работа стояла.

5. Богдан провалил голосование за закон о распродаже земли. Это и личная некомпетентность. И отстаивание интересов Коломойского, а не Зеленского. Значит, не лояльность.

Последствия.

1. Усилится еще больше роль партии Сороса, Пичука, "грантоедов".

2. Уменьшится роль собственно украинских олигархов.

3. Коломойский может оказаться лично в трудной ситуации. И других его людей могут выгнать.

4. Резко ускорится распродажа земли и других ресурсов Украины в руки иностранцев