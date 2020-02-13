Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook указал, что украинский язык является государственным, но не является доминирующим в общественных и частных сферах и принуждением эти языковые предпочтения не поменять

Украинский язык: есть ли проблема?

Если с момента обретения независимости в Украине в течении без малого 30 лет идет отчаянная борьба за внедрение украинского языка, то, очевидно, тут есть какая-то проблема? Да, проблема есть! Но она не связана с украинским языком, как государственным. Тут как раз никакой проблемы нет!

Во всех государственных сферах применяется исключительно украинский язык: в органах власти, дипломатии, армии, силовых структурах, юриспруденции и т.д. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что украинский язык является государственным, но не является доминирующим в общественных и частных сферах. В этих областях он уступает русскому языку, особенно в центре, на востоке и юге Украины.

В действительности же это никакая не проблема: просто так сложилось, такова история и такова данность, что в Украине много русскоязычных украинцев. Но для многих "государственников" и "патриотов" такая ситуация кажется парадоксальной, неправильной, невыносимой, унизительной, а после ухода Крыма и агрессии России, она кажется просто опасной. Это ложный страх, в основе которого лежит порочное представление о том, что русскоязычные украинцы не лояльны своей стране. А страх всегда вызывает соблазн использовать силу государственного принуждения для нейтрализации "гуманитарной угрозы". Отсюда и введение нарушающее права людей квотирования на радио и телевидении, отказ в обучении на родном языке национальным меньшинствам, требование разговаривать только на украинском языке в торговле, общественном питании и т.д.

Но это все уже не государственные области, а общественные, где люди сами должны добровольно принимать решение, на каком языке им общаться друг с другом. Это если руководствоваться европейскими нормами о правах человека. Так ведь? Успех или распил. Что ждет новый украинский телеканал для мятежного Донбасса © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Представим на минуту, что Коломойский и Рабинович решили запустить ТВ-канал для украинских евреев, которые хотели бы слушать передачи на иврите. А что мы будем заставлять их 75% передач вести на украинском языке и 25 % на иврите?! Даже евреи, с их отменным чувством юмора, это не поймут. А что делать с трансляциями англоязычных каналов? Это же сплошное нарушение закона! Простенькие, но наглядные примеры, показывающие всю бессмысленность и нереализованность квотирования в современном перемешанном мире.

Кстати, не так давно саммит Совета Европы принял резолюцию, обязывающую Украину отменить все виды квотирования. Но Совет Европы нам не указ.

Мне уже приходилось писать о том, что чиновничий аппарат, административные и законодательные и репрессивные меры не в состоянии повлиять на языковые предпочтения людей. Последние развиваются спонтанно под действием миллионов факторов и при этом, выбирая язык общения, люди руководствуются соображениями выгоды, удобства, комфорта и легко обходят любые препоны государства, если таковые будут иметь место. Вот просто пример как это делается. Закон сейчас обязывает штатных тележурналистов вести передачи исключительно на украинском языке, а приглашенные могут разговаривать на любом языке. Как обходят эти ограничения телеканалы Медведчука: News One, 112, Zik? Приглашают, скажем Вадима Карасева и он, как приглашенный, (!) ведет всю передачу на русском языке. Закон соблюден, не подкопаешься, а все передачи фактически идут на русском языке.

Нигде в мире государство не смогло репрессиями решить языковые вопросы. И религиозные, кстати, тоже. Данное утверждение, однако, многими воспринимается скептически потому что украинцы, в силу своего исторического патернализма, чрезмерно веруют во всемогущую силу государства. Верят, и в первую очередь верит сама власть, что силовыми методами можно заставить людей отказаться от родного языка.

Мысль от том, что государство на самом деле не в силах повлиять на языковые предпочтения людей дается многим нелегко и поэтому требует доказательства. Очистка от ненужного. В Киеве прекращено финансирование крымско-татарского канала ATR © Facebook, Телеканал ATR

Но прежде кратко вспомним истории языковой проблемы в Украине. Согласно Конституции, в Украине государственный язык — украинский; русский, как и другие языки народов Украины, имеет статус языка национального меньшинства (ст. 10 Конституции Украины). Первый Закон о языках, принятый еще в 1989 г., был вполне разумным и обеспечивал сбалансированное функционирование украинского и русского языков во всех сферах социальной жизни: образовании, СМИ, науке, культуре, администрации, судопроизводстве и т.д.

Однако начиная с 1992 г. начала проводиться планомерная политика вытеснения русского языка из всех социальных сфер. К 2005 г. ситуация с русским языком стала критичной в таких сферах как образование, судопроизводство и администрация. К этому времени было принято около 80 законов и тысячи указов и постановлений, который так или иначе ущемляли употребление русского языка о официальных сферах. Ст. 53 Конституции, которая гарантировала "право обучения на родном языке, либо право на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях» и др., по сути, стала просто игнорироваться властью.

Совершенно запуталась власть также и с Европейской хартией региональных языков (или языков национальных меньшинств), которую ВР ратифицировала в 1999 г. Закон вступил в действие только 01 января 2006 г., но дважды переписывался и признавался не соответствующим Конституции Украины. В итоге принятый Закон существенно сузил права национальных меньшинств в языковой сфере и противоречит духу и букве европейской Хартии.

После вступления в силу Хартии ряд областных Советов (Донецкий, Харьковский, Луганский, Херсонский, Запорожский) приняли постановления по реализации положений европейской Хартии региональных языков. Однако, государство натравило прокуроров и судей, которые и признали данные постановления как не соответствующие Конституции. В результате длительных судебных разбирательств Харькову и Луганску каким-то образом удалось отстоять свои права. Остальные — сдались, что сделало ситуацию просто комичной. В каких то областях действовала Хартия, в каких то — нет. Впрочем такие парадоксы для Украины скорее норма, чем исключение.

Тогдашний президент Ющенко, в лице своей администрации, неоднократно заявлял что региональные языки «угрожают национальной безопасности», а сам лично он договорился до того что «понятия регионального языка вообще не существует». Европа пожала плечами — ну, не критиковать же «героя майдана», который направил Украину на европейские рельсы?!

Напряженность в языковом вопросе несколько снял знаменитый теперь закон Кивалова—Колесниченко о региональных языках. Принимался, однако, он в такой шизофренической обстановке, что было понятно: после смены власти закон будет отменен. Так и произошло, но последствия совсем были не такими, на которые рассчитывали « реваншисты».

Брутальная и демонстративная попытка отменить "Закон о региональных языках " сразу же после победы Евромайдана привела к скоропостижному уходу Крыма и волнениям в Донбассе, жители которого стали требовать повышения статуса русского языка и федеративного устройства Украины. Как известно, в ответ наша власть пообещала за пару недель закончить АТО и не пошла на диалог с населением Донбасса. Что из этого получилось — мы все видим. Если ЛДНР и вернутся когда-нибудь назад в Украину — в чем я глубоко сомневаюсь, — то только с русским языком.

А какая сейчас вообще ситуация с русским языком, после того как его стали вытеснять после 1992г? На самом деле добыть свежие объективные данные сейчас нелегко. Вот последние данные, которые мне удалось раздобыть.. Американский Институт Гэллапа провел исследование в 2008г и установил что на русском языке предпочитают общаться 83% граждан Украины. По данным опроса телеканала «1+1», проведённого в 2012 году среди 20-летних жителей Украины — ровесников её независимости, 79,8% предпочли общаться на русском языке и только 20,2% — на украинском. Косвенно дают представление о языковых предпочтениях украинцев и запросы в поисковых системам. 75% — на русском и 25% —на украинском.

Интересные данные приводит Институт Социологии НАНУ в 2006г. В целом по Украине анкету на украинском языке хотели бы заполнить 48,5% респондентов, на русском — 51,5% (по сути, это скрытый вопрос о родном языке). Выбор русского языка для заполнения анкеты в южных и юго-восточных регионах еще более впечатляет: Луганская область — 99%, Донецкая — 96,8%, АР Крым — 95,6%, Харьковская область — 87,4%, Одесская — 84,6%, Днепропетровская — 79,7%, Запорожская — 78,4%, Херсонская — 70,7%, Николаевская — 68,1%, Киев — 63,2%.

Тот же Институт в 2007 г привел следующие данные. Свободно говорит, читает и пишет на украинском языке 71% населения страны, на русском — 79%, при этом думают в повседневной жизни исключительно на украинском языке — 29%, исключительно на русском — 35%. Как видно, русский язык настолько распространен в Украине, что явно уже не вписывается в категорию регионального языка.

Но в нижеследующих областях русский язык,по факту, стал языком регионального общения и изменить этот феномен уже невозможно. Это Луганская область — 99% русскоязычных, Донецкая — 96,8%, Автономная республика Крым — 95,6%, Харьковская область — 87,4%, Одесская — 84,6%, Днепропетровская — 79,7%, Запорожская — 78,4%, Херсонская — 70,7%, Николаевская — 68,1%). И в этом контексте русский язык можно считать региональным (данные ИС НАНУ). Путешествие из России на Украину и обратно. Вагонные споры, мешки и коробки, границы и судьбы © Facebook, Андрей Лубенский | Перейти в фотобанк

А что происходит с динамикой языков? По данным авторов двухтомного социологического исследования «Русский язык в Украине», доля украиноязычных граждан имеет тенденцию к сокращению: от 66,5% в 1992 году до 55,2% в 2009-м (-11,3%), в то время как доля респондентов, назвавших в качестве родного языка русский, в таком же соотношении возрастает: от 30,8% в 1992 году до 42,4% в 2009-м (+11,6 %). Данные несколько устарели и было бы интересно получить свежие, но, как известно языковые предпочтения изменяются крайне медленно. В среднем на 1.5-2 % в десятилетие.

Общий вывод: административное наступление на русский язык, которое началось после 1992г не привело к сужению числа людей, которые его используют.. От себя добавлю: и не могло привести. Не так это происходит. Поэтому все главные и популярные порохоботы защищают своего коррумпированного работодателя на… русском языке. Наемные писаки хорошо знают языковый расклад.

Украинский язык необходимо развивать, а не защищать его за счет русского языка. Защитить его невозможно, использовать силу принуждения государства, как показал последний печальный опыт небезопасно. Государственному статусу украинского языка ничего не угрожает. Тот же Кучма, после избрания его президентом, отказался от обещанного референдума о придании русскому языку статуса второго государственного, потому что справедливо посчитал, что даже русскоязычные украинцы не проголосуют за это.

Украинский язык — это наша идентичность и ее все хотят сохранить и я в том числе. Да и не вытянем мы два государственных языка: нет для этого у нас ни финансов, ни необходимой толерантности. Мы не Швейцария. Но силовое выдавливание русского языка из общественных и частных сфер — это уже недопустимо. Тот, кто ставит подобные задачи, должен отдавать себе отчет о последствиях.

Русский язык, разумеется, подпитывается более мощной в экономическом и культурном отношении Россией. Но так бывает всегда в мире. Английский стал общемировым языком общения потому что США доминируют в экономике, бизнесе, науке и культуре. И с этим трудно что либо поделать. По этой причине около 5 тыс. языков умирают ежегодно.

Если власти озабочены тем что русский язык очень сильно распространен в Украине, то пусть сделают так чтобы ВВП на душу по ППС в Украине был не позорные 9.3 тыс. долл., как сейчас, а, как минимум, 35 тыс. долл. (у России сейчас 28.7 тыс. долл.) И тогда россияне будут приезжать к нам на заработки и будут изучать украинский. Тогда не в России, а у нас будут сниматься по 350-400 фильмов в год за счет частного капитала. Ну, а пока мы к ним экспортируем 6 млн пар наших рабочих рук, то придется смириться с тем что русский выигрывает как язык общения. Или как минимум никак не проигрывает, несмотря на все запретительные меры государства.

Нынешней ВР, правительству и Зеленскому надо не квотированием заниматься, не штрафами, а как можно быстрее и в полной мере внедрить Европейскую Хартию о региональных языках, немедленно имплементировать все рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии, как можно скорее переходить к децентрализованному устройству Украины, чтобы снять накопившиеся экономические проблемы и гуманитарные противоречия. Это если действительно желать Украине добра и стабильности. Но пока я у власти не вижу такого желания..