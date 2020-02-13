Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook пояснил, почему России невыгодно в полном объеме пользоваться западными подходами по применению «мягкой силы» в отношении постсоветских стран

Россия в ближнем зарубежье: между концепцией и фуршетом.

В экспертно-политической среде активно муссируются слухи о том, что концепция и организационные принципы работы с постсоветским пространством будут сильно меняться. Якобы, приход сильной фигуры в лице замглавы АП Дмитрия Козака должен переформатировать сложившийся статус-кво.

По российской культурно-политической традиции что ни делай — получается госкорпорация, съедающая кучу ресурсов и производящая обильную отчётность.

На самом деле системная ошибка кроется в предмете деятельности, который положен в основу работы с ближайшим периметром России. Наша "мягкая сила" (дурацкая калька с английского) исходит из того, что соседей надо ублажать и вести с ними бесконечный диалог. И за это нас будут любить, ценить и уважать. Отсюда и деятельность — бесконечный круглый стол да конференции с чаепитиями. Прошлое с новой начинкой. Что происходит в Казахстане? © AP, Vladimir Voronin | AP, Vladimir Voronin | Перейти в фотобанк

На самом деле никакой "мягкой силы" нет — все, что кроется под этим брендом, связано с банальной поддержкой местных общественников, экспертов и активистов с помощью некоммерческих инструментов. Все остальное в теории и практике "мягкой силы" — бантики. Особняком стоят технологии "ненасильственного сопротивления", описанные Шарпом, и другие методички USAID. Но это технологии направленные на уничтожение государственности и создание гражданских конфликтов. Чего России по своему периметру уж точно не нужно. Ничего иного в "мягкой силе" по большому счету нет и её ценность в отечественном исполнении заключается в бесконечном фуршете и халявных командировках для профессиональных "мягкосильцев".

Отдельно есть обычные медийные, рекламные и коммуникационные технологии, которые просто надо использовать для создания привлекательного образа современной России. Надо лишь определиться какие именно черты России пиарить.

Главное противоречие кроется в том, что Россия решает две конфликтующие между собой задачи: с одной стороны привлекает соотечественников и трудовых мигрантов, а с другой выстраивает союзные и партнёрские отношения с государствами по периметру.

Чем больше "соотечественников" уедет в Россию — тем меньше их останется на местах.

Следовательно, эти задачи надо решать комплексно: зазывать новых граждан (продвижение позитивного образа России) и создавать и поддерживать местных ЛОМов (повышение лояльности среди тех, кто остается).

Соответственно, получаются сообщающиеся коммуникационные сосуды: чем больше соотечественников привлечем, тем больше надо повысить лояльность среди тех кто остался. Вот такой парадокс.

Поэтому надо определиться с целями:

1) сколько надо новых граждан и откуда привлечь;

2) какой уровень лояльности хотим сохранить в разрезе каждой соседней республики.

Остальное — дело технологий и ресурсов. И вот уже под это надо создавать оргструктуры и прописывать концепции. Иначе, опять получится круглый стол с фуршетом.