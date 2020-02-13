Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что стоимость услуг ЖКХ на Украине неизменно растет, хотя зима стала теплее, а мировые цены на газ — ниже

Гончарук отметил, что в январе 2020 года платежка будет выше, чем в декабре. Это связано с ростом рыночной цены на газ и ростом его потребления — говорит премьер. «Это обман». Ляшко объяснил, почему на самом деле снизилась цена на услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но. По данным Госстата, платёжки за услуги ЖКХ в январе в среднем по стране снижены аж… на 2,8% в сравнении с январём прошлого года. Причём отопление — даже наоборот — на 0,5% дороже, чем в январе 2019. При том, что зима стала теплее, а газ — дешевле.

И это уже не просто вопрос адской некомпетентности. Это уже не вопрос полного провала тарифной политики. Это уже вопрос уголовной ответственности: нас просто грабят. А Зеленский просто позволяет нас грабить.