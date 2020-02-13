Прочитал интервью Арахамии. Как человек он мне импонирует. У него нет зла, подлости. Искренний, прямодушный, и в чем-то даже простодушный. Что думает, то и говорит. Что интервью лишний раз подтверждает.
Но как у политика я у него вижу массу недостатков. Для него лично самым большим политическим недостатком является стремление давать поспешные комментарии, не подумав о корректности сказанного и его последствиях. Из-за этого он уже несколько раз попадал в неприятные ситуации.
И поскольку Давид с большим пиететом относится к медитации, я предлагаю ему, прежде чем отвечать на вопросы журналистов, минут пять помедитировать, затем сделать звонок старшим товарищам в ОП, либо просто посоветоваться с опытными товарищами во фракции.
Можно к Дмитрию Разумкову обратиться. Он плохого не скажет. Более того, он стал гроссмейстером по политкорректным ответам. Затем облечь ответ в присущую Давиду острую гротесковую форму. И все будут довольны. И никаких проколов. Уж извините за публичное консультирование. Профессиональные издержки.