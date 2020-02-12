Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что новый глава Офиса президента правильно понимает функцию и задачи своей структуры

Ермак на брифинге сказал то, что я говорил ранее: "Офис президента должен стать экспертным офисом главы государства, где будут сконцентрированы лучшие, наиболее профессиональные кадры, которые помогут президенту исполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности".

Отлично, что новый глава с первого дня понимает свою роль. И такой офис действительно может усилить президента. Но если этими "лучшими" снова грантоеды станут, то изменений не будет, Андрей Ермак. Нам хватило уже "технократов".