Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что в настоящее время перед украинским Минфином стоит дилемма - обрушить пирамиду или продолжить ее строительство за счет еще большего опустошения бюджета высокими процентными ставками выплат по новым долгам

Впервые за время строительства долговой пирамиды ОВГЗ Минфин Украины столкнулся с проблемой их реализации.

Обычно спрос превышал предложение в 2-3 раза. Вчера из предложенных 6,5 млрд было выкуплено всего на 4,25 млрд гривен. Если тенденция усилится, то она может спровоцировать обрушение всей пирамиды. Украинский экономист заметил тревожные тенденции на украинском рынке ОВГЗ © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Ведь ее устойчивость зависит исключительно от возможности Минфина за счет вновь привлеченных средств погашать старые долги. Как только такая возможность исчезнет и покупатели это увидят, начнется массовый вывод средств из ОВГЗ со всеми вытекающими для курса гривны и экономики страны в целом.

Единственная возможность удержать владельцев облигаций от паники и бегства с рынка — повышение доходности ОВГЗ. А это — вымывание средств из госбюджета в пользу иностранных агентов. Фактически продажа будущих поступлений в бюджет страны…

Так что перед Минфином простая дилемма — обрушить пирамиду или продолжить ее строительство за счет еще большего опустошения бюджета высокими процентными ставками выплат по новым долгам.