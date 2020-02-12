Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что президент Зеленский рассчитывает на поддержку Авакова в подавлении протеста националистов в случае компромиссного решения по Донбассу

Почему удержался Аваков.

Сейчас уже нет сомнений, что Зеленский не собирается увольнять Авакова. Напротив, все больше признаков указывают на то, что Аваков пользуется доверием Президента и становится важной опорой власти. Почему так произошло?

Рейтинг Президента зависит от того, насколько он будет успешным в трех следующих направлениях:

1. Обеспечение роста благосостояния основной массы людей.

2. Реальная борьба с коррупцией и посадки десятков крупных коррупционеров и мародеров, включая в первую очередь представителей предыдущей власти во главе с Порошенко.

3. Обеспечение твердого мира на Донбассе и, в идеале, интеграция ЛДНР назад в состав Украины.

Зеленский уже осознал, что он не в состоянии преуспеть в первых двух направлениях. Он не знает, как в конкретных украинских условиях обеспечить устойчивый экономический рост, и у него нет сильной команды, которая имела бы реальную, эффективную программу действия и могла бы в течение 3-4 лет реализовать ее.

Для реальной борьбы с коррупцией у Зеленского нет политической воли и мотивов. Он очень дорожит своим психологическим комфортом и не готов им жертвовать ради небезопасной борьбы с коррупционерами. На Украине согласились пустить воду в Крым в обмен на Донбасс © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но Зеленский реально верит, что с помощью российских связей своего мутного другана Ермака он сможет достичь некого удовлетворительного компромисса с Россией по Донбассу.

А прогресс на этом направлении, по мысли Зеленского, вполне может компенсировать провал в первых двух направлениях и даже обеспечить ему второй срок.

Это, конечно, иррациональная вера, доказывающая всю неискушенность, политическую незрелость и профанацию Зеленского как президента. На кулуарном уровне, на договорняках с Путиным такую сложную международную проблему, как конфликт на Донбассе, разрешить невозможно, и все попытки Зеленского неизбежно потерпят крах и в конце концов, возможно, будут стоить ему майдана и досрочного ухода.

Но Зеленский верит. Верит в свою везучесть, в свою исключительность, в свою звезду. В конце концов, Зеленскому просто нечего предложить обществу, кроме успеха на Донбассе.

Но Зеленский панически боится реакции «патриотов» на кулуарные договоренности Ермака с Путиным. Очевидно, с Аваковым достигнута договоренность, что он обеспечит зачистку радикалов в случае начала уличных протестов.

Подобная договоренность с Аваковым лишний раз показывает полную импотентность Зеленского как человека, способного что-либо изменить к лучшему. Кроме того, такая беспринципность Зеленского будет ему, и нам, кстати, тоже, дорого стоить.