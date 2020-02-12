Назначение А.Ермака на должность руководителя ОПУ не принесёт изменений для переговорного процесса относительно урегулирования на востоке Украины.
Теперь Ермак кроме вопросов Донбасса (а возможно и вместо вопросов Донбасса) стал ответственным за все направления работы президентской канцелярии. Поэтому нельзя исключать, что через некоторое время у президента Зеленского может появиться новый помощник, ответственный за вопросы урегулирования.
Назначение А.Ермака на новую должность не является «пасом Кремлю», не означает смягчения позиции Украины относительно невыгодных для неё положений Минских соглашений. Независимо от того, на какой должности во власти находится господин Ермак, в Раде отсутствует и будет продолжать отсутствовать конституционное большинство для реализации особенностей самоуправления в том формате, как это видят в РФ.