Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook написал, что приход на руководящую должность в Офис президента Андрея Ермака не принесёт изменений в переговорный процесс по Донбассу

Назначение А.Ермака на должность руководителя ОПУ не принесёт изменений для переговорного процесса относительно урегулирования на востоке Украины. Ермак заявил о готовности к компромиссам для выборов в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Теперь Ермак кроме вопросов Донбасса (а возможно и вместо вопросов Донбасса) стал ответственным за все направления работы президентской канцелярии. Поэтому нельзя исключать, что через некоторое время у президента Зеленского может появиться новый помощник, ответственный за вопросы урегулирования.

Назначение А.Ермака на новую должность не является «пасом Кремлю», не означает смягчения позиции Украины относительно невыгодных для неё положений Минских соглашений. Независимо от того, на какой должности во власти находится господин Ермак, в Раде отсутствует и будет продолжать отсутствовать конституционное большинство для реализации особенностей самоуправления в том формате, как это видят в РФ.