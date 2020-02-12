Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook в канун 102-й годовщины провозглашения Донецкой республики напомнил, что в начале прошлого века именно Украина выступала как «сепаратист» в отношении России

К 102-й годовщине провозглашения Донецкой республики.

Смешно читать современные украинские учебники, называющие Артема-Сергеева "сепаратистом". Как на самом деле в Харькове провозглашали украинскую советскую власть © cultural.avro.org.ua

Это притом что как раз Украина тогда откалывалась от России, а Артем Донецкую республику провозглашал как часть единой Российской Федерации. Потому на учредительном съезде ДКР он и заявил своим критикам, пытавшимся втянуть Донбасс в состав Украины: "Сепаратисты не мы, а вы. Почему вы стремитесь к Киеву? Потому что Советская республика не по национальному признаку для вас более крепкий орех, чем национальная".

Уж кем-кем, а сепаратистами отцы-основатели Донецкой республики точно не были!

Всех жителей территорий, входивших в состав ДКР, с праздником!