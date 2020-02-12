Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что льготных кредитов для украинских фермеров хватит, чтобы выкупить лишь небольшую часть от обещанных государством 10 тысяч гектаров

Скрытая финансовая вилка. Ее очень легко дешифровать, анализируя заявления чиновников. Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уровень концентрации земель при либерализации рынка составит 10 тысяч гектаров в одни руки. В то же время Милованов сообщил, что максимальный размер льготных кредитов с пониженной процентной ставкой, который фермеры смогут взять для выкупа земли, составит до 5 млн. грн.

С учетом стоимости паев, это приблизительно 100-200 гектаров. Между 100 га и 10 000 га и образуется та "брешь", куда устремятся финансовые спекулянты и крупные ФПГ. Приличная, я вам скажу, "брешь"….