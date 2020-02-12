Скрытая финансовая вилка. Ее очень легко дешифровать, анализируя заявления чиновников.
Уровень концентрации земель при либерализации рынка составит 10 тысяч гектаров в одни руки. В то же время Милованов сообщил, что максимальный размер льготных кредитов с пониженной процентной ставкой, который фермеры смогут взять для выкупа земли, составит до 5 млн. грн.
С учетом стоимости паев, это приблизительно 100-200 гектаров. Между 100 га и 10 000 га и образуется та "брешь", куда устремятся финансовые спекулянты и крупные ФПГ. Приличная, я вам скажу, "брешь"….