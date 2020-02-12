Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook пояснил, почему власти Молдавии и Приндестровья не могут пока прийти к общему пониманию, как проводить объединение двух частей бывшей Молдавской ССР

Шизофрения молдавского сепаратизма.

Произошел забавный политический диалог и обмен колкостями между президентами республики Молдова (Додон) и Приднестровья (Красносельский).

На уровне тезисов:

Додон: "Мы готовы дать автономию, но консенсуса внутри общества нет".

Красносельский: "Вы от нас отказались ещё в 1990 году. Если хотите диалога — сначала русскому языку верните статус и начните выполнять обещания предвыборные, а потом поговорим". Додон заявил, что готов дать Приднестровью широкую автономию © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Эта музыка будет вечной, пока не будет на уровне элит и граждан зафиксирован парадоксальный факт: сепаратистами является Молдова по отношению к Приднестровью, а не как принято считать официально. Просто ситуация закрутилась по-молдавски: бОльшая часть является сепаратистским образованием по отношению к меньшей, что само по себе кажется шизофренической идеей.

Если ситуацию осмыслить таким образом, то все становится на свои места. Причём, конституционная модель ПМР больше подходит Молдове, чем наоборот. Тут тебе и решение языкового вопроса: несколько государственных языков и восстановление оригинального кирилличного молдавского. И что самое главное: устойчивая корпоративно-силовая модель власти выходцев из МВД (политический суверенитет) и рублевая эмиссия без долговой ямы МВФ (экономический суверенитет).

Понятно, что в ПМР хватает своих странностей и монопольных перегибов. Но на уровне схемы пока не дойти до основания и не ответить на вопрос: "Кто действительно является сепаратистом?" этот кризис неразрешаем.