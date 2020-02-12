Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что за пять лет, прошедших с момента подписания Минских соглашений, украинская власть ни при Порошенко, ни при Зеленском ничего не сделала для установления мира в Донбассе

К 5 годовщине подписания Минских соглашений.

12 февраля 2015 года в Минске после трудных многочасовых переговоров было подписано соглашение, главной целью которого являлось прекращение кровопролития и установление надежного мира в Донбассе. Украина хочет отменить «Минские соглашения». Названы пункты «формулы Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так видели задачу этих соглашений лидеры России, Германии, Франции. Другие цели преследовал Порошенко. Насквозь лживый и по сути уголовник Порошенко с помощью Минска хотел выпутаться из Дебальцевской катастрофы, спровоцированной им, напустить туман на Иловайскую трагедию и продолжить мародерствовать на военном конфликте.

Что он и делал все годы пребывания у власти.

К сожалению, команда Зеленского продолжает курс Порошенко, который по сути сводится к тезису — «нет мира — нет войне», но каждый день и с той и с другой стороны продолжают гибнуть люди.

Пора уже для гарантов Минских соглашений занять четкую и ясную позицию. Готовы ли они продолжать эти игры с киевской властью?