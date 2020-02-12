Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что назначением Ермака на должность главы Офиса президента Зеленский отметил его эффективную работу и личную преданность главе государства

Почему Зеленский выбрал главой Офиса президента Андрея Ермака? Он выбрал человека, который в последние месяцы стал самым близким к президенту, получил его доверие, продемонстрировал реальные результаты в своей работе, что Зеленский очень ценит, и при этом засвидетельствовал не просто лояльность, а преданность президенту, и ту самую командность, о которой я уже упоминал. Украина после Богдана © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, Ермак уже имеет достаточный опыт в Офисе президента, знает, как работает эта машина. Ему не нужно адаптироваться.

И мне кажется, что он не столько стремился к должности, сколько желал быть самыми близкими президенту. И этот статус был не только зафиксирован, но и формализован в виде назначения нового руководителя Офиса президента.

Пожелаем Андрею Борисовичу плодотворной и эффективной работы на этой должности. Но в то же время напомним об уроках, которые получил А. Богдан, это уроки и для А. Ермака.

Я также напомню о склонности президента Зеленского к системе сдержек и противовесов. Ермак, а раньше Баканов были противовесом для Богдана. Должен быть и какой-то противовес для Ермака на его новой должности.