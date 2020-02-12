Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook подчеркнул, что президентская инициатива по разработке программы, которая будет мотивировать молодежь ЛДНР на сохранение украинского гражданства, будет воплощаться теми, кто люто ненавидит жителей Донбасса

Зеленский провёл совещание по разработке программы, которая будет мотивировать молодежь ЛДНР к сохранению украинского гражданства. Мол, Украина будет бороться за своих граждан, чтобы они не становились гражданами России.

Среди предложенных шагов — упрощение процедуры получения свидетельства о рождении и паспорта, возможность дистанционного изучения украинского языка и истории Украины, расширение количества вузов, в которые будет позволено поступать «детям обозначенной категории».

Обсуждал эти шаги Зеленский, конечно же, с людоедами майдана, которые люто ненавидят ЛДНР; иных же в команде президента нет. И вот получается как обычно у него: вроде замечательная инициатива, но есть «но». Бужанский рассказал, как на самом деле Киеву следовало поступить с Донбассом © Facebook, Макс Бужанский | Перейти в фотобанк

Что ещё за «дети обозначенной категории», опять на сорты поделили? Если вы хотите дать преференцию детям из ЛДНР, то вы должны не немножко улучшить их возможности в Украине после поражения всех их прав, а даже расширить немножко их права относительно всех украинских детей. Но вы вместо этого лишь расширяете список вузов для них. Если кто не знает, то детям из ЛДНР запрещено обучаться в любых вузах Украины, как любым детям, а только в тех ущербных вузах, которые для них разрешила Украина. И сейчас им предлагают не как всем детям стать, а лишь немножко расширить вузы, разрешённые для них.

То же самое и касательно упрощения процедуры по свидетельствам о рождении и паспортам будет. Разве Аваков, нацистка и по совместительству министр по ЛДНР Коляда могут предложить уважительную процедуру для тех, кого они искренне ненавидят, для "детей обозначенной категории".

Посмотрим 1 марта, в срок, который отвёл президент на разработку программы, что там в итоге получится. Насколько эта команда сможет убить вполне себе отличную в перспективе программу.

Андрей Ермак, не пора ли Вам изменить подход президента при формировании внутренней политики относительно Донбасса, включая ЛДНР? Не пора ли к Донбассу лицом, а не майданом, повернуться? Новый глава Офиса, новые подходы или как там. Старые ж не работали, надо менять.