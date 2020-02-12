Зеленский провёл совещание по разработке программы, которая будет мотивировать молодежь ЛДНР к сохранению украинского гражданства. Мол, Украина будет бороться за своих граждан, чтобы они не становились гражданами России.

Среди предложенных шагов — упрощение процедуры получения свидетельства о рождении и паспорта, возможность дистанционного изучения украинского языка и истории Украины, расширение количества вузов, в которые будет позволено поступать «детям обозначенной категории».

Обсуждал эти шаги Зеленский, конечно же, с людоедами майдана, которые люто ненавидят ЛДНР; иных же в команде президента нет. И вот получается как обычно у него: вроде замечательная инициатива, но есть «но».

Бужанский рассказал, как на самом деле Киеву следовало поступить с Донбассом
Бужанский рассказал, как на самом деле Киеву следовало поступить с Донбассом
© Facebook, Макс Бужанский | Перейти в фотобанк

Что ещё за «дети обозначенной категории», опять на сорты поделили? Если вы хотите дать преференцию детям из ЛДНР, то вы должны не немножко улучшить их возможности в Украине после поражения всех их прав, а даже расширить немножко их права относительно всех украинских детей. Но вы вместо этого лишь расширяете список вузов для них. Если кто не знает, то детям из ЛДНР запрещено обучаться в любых вузах Украины, как любым детям, а только в тех ущербных вузах, которые для них разрешила Украина. И сейчас им предлагают не как всем детям стать, а лишь немножко расширить вузы, разрешённые для них.

То же самое и касательно упрощения процедуры по свидетельствам о рождении и паспортам будет. Разве Аваков, нацистка и по совместительству министр по ЛДНР Коляда могут предложить уважительную процедуру для тех, кого они искренне ненавидят, для "детей обозначенной категории".

Посмотрим 1 марта, в срок, который отвёл президент на разработку программы, что там в итоге получится. Насколько эта команда сможет убить вполне себе отличную в перспективе программу.

Андрей Ермак, не пора ли Вам изменить подход президента при формировании внутренней политики относительно Донбасса, включая ЛДНР? Не пора ли к Донбассу лицом, а не майданом, повернуться? Новый глава Офиса, новые подходы или как там. Старые ж не работали, надо менять.