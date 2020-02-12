Как использовать стратегическую паузу в углублении интеграции.
Судя по сигналам из Минска — переговоры в Сочи всех удовлетворили. Цена на газ не повышена, по нефти все ровно — белорусские НПЗ будут обеспечены ресурсом по тем же ценам, что и российские. То есть в нефтепереработке принцип «равноправия» о котором так переживали в Минске работает.
Однако на фоне нефтегазовых трений совершенно выпали из повестки пресловутые «дорожные карты», которых то ли 30, то ли 31.
Поэтому крайне важно не потерять тему углубления интеграции. Российско-белорусские отношения должны быть модельными для всего ЕАЭС — остальным партнёрам надо показать, как и куда мы способны двигать союз.
Скорее всего, до конца президентских выборов в РБ в Минске эту тему поднимать не будут. Поэтому ближайшие полгода российской стороне стоит потратить на усиление собственных позиций — в сферах с/х производства, импортозамещения и эффективных методов господдержки.
Россия сможет построить вокруг себя эффективный экономический союз только в том случае, если будет сама задавать темп, а не ждать, пока союзники созреют.