Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что российско-белорусские отношения должны быть модельными для всего ЕАЭС, а для этого руководству РФ нужно продемонстрировать, куда будет двигаться союз

Как использовать стратегическую паузу в углублении интеграции.

Судя по сигналам из Минска — переговоры в Сочи всех удовлетворили. Цена на газ не повышена, по нефти все ровно — белорусские НПЗ будут обеспечены ресурсом по тем же ценам, что и российские. То есть в нефтепереработке принцип «равноправия» о котором так переживали в Минске работает. США будут толкать Белоруссию от РФ до тех пор, пока точка невозврата не будет пройдена — Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

Однако на фоне нефтегазовых трений совершенно выпали из повестки пресловутые «дорожные карты», которых то ли 30, то ли 31.

Поэтому крайне важно не потерять тему углубления интеграции. Российско-белорусские отношения должны быть модельными для всего ЕАЭС — остальным партнёрам надо показать, как и куда мы способны двигать союз.

Скорее всего, до конца президентских выборов в РБ в Минске эту тему поднимать не будут. Поэтому ближайшие полгода российской стороне стоит потратить на усиление собственных позиций — в сферах с/х производства, импортозамещения и эффективных методов господдержки.

Россия сможет построить вокруг себя эффективный экономический союз только в том случае, если будет сама задавать темп, а не ждать, пока союзники созреют.