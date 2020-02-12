Фильм «Украинский обман..» на Украине заблокировали!
Свидомые украинцы решили, что обычным украинцам нет необходимости знать об изменениях в отношении к Неньке со стороны стратегического партнера, ибо «зрада такая зрада»!
Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование: «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
«Революция достоинства» там предстаёт в совершенно ином виде. Раскрывается участие американских представителей в организации переворота и кровопролития на Майдане в 2014 году.