Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что украинская власть, запрещая демонстрацию фильма-расследования американского телеканала One America News, пытается скрыть истинное отношение США к Украине

Фильм «Украинский обман..» на Украине заблокировали!

Свидомые украинцы решили, что обычным украинцам нет необходимости знать об изменениях в отношении к Неньке со стороны стратегического партнера, ибо «зрада такая зрада»! Золотарёв: Украина стала дохлой кошкой, которой перебрасываются американские политики © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование: «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».

«Революция достоинства» там предстаёт в совершенно ином виде. Раскрывается участие американских представителей в организации переворота и кровопролития на Майдане в 2014 году.