Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что только после отставки и подсказки администрации Трампа бывший генеральный прокурор заговорил о преступлениях экс-президента Порошенко

Пауки в банке зашевелились. Шокин обжаловал свое увольнение с поста генпрокурора Украины в ЕСПЧ © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Экс-генеральный прокурор Украины В. Шокин заявил, что его отравили ртутью по приказу Байдена и Порошенко. Также Шокин считает, что Порошенко заслуживает пожизненного заключения, поскольку он совершил ужасающие преступления против народа Украины.

Вот что конкретно сказал экс-генеральный прокурор Украины: «Порошенко — страшное чудовище. Я не видел более жалкого, лживого и жестокого человека. Этот шакал не имеет совести и чести, и я знаю больше, чем вы. Он прямо в кабинете приказывал, что того нужно убить, того взорвать, а этого застрелить в сердце. Было даже такое, что кто-то ему задолжал несколько сотен тысяч долларов, и Петя приказал убрать этого человека немедленно. При этом Петя очень труслив. Мне его жалко, поскольку он не имеет сна, он знает, что за ним придут и что он за все ответит».