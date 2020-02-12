Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко на своей странице в Facebook высказала мнение, что всякие разговоры о проведении на территории Донбасса местных выборов без принятия закона об особом статусе бесполезны

Всякие фантазеры рассказывают нам о выборах на Донбассе этой осенью. Задайте им просто вопрос по процедуре, технике проведения:

Где особый статус территорий и в чем он, этот особый статус по части выборов? На Украине согласились пустить воду в Крым в обмен на Донбасс © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Под какими политическими флагами пойдут местные активисты Донбасса на эти выборы?! Неужели от «Слуги народа» или «ЕС»?!

Как урегулировать вопрос регистрации новых политсил, если есть условие, что участвовать в местных выборах могут только те, кому не меньше года (если отстала от жизни — поправьте меня)?!