Всякие фантазеры рассказывают нам о выборах на Донбассе этой осенью. Задайте им просто вопрос по процедуре, технике проведения:
Где особый статус территорий и в чем он, этот особый статус по части выборов?
Под какими политическими флагами пойдут местные активисты Донбасса на эти выборы?! Неужели от «Слуги народа» или «ЕС»?!
Как урегулировать вопрос регистрации новых политсил, если есть условие, что участвовать в местных выборах могут только те, кому не меньше года (если отстала от жизни — поправьте меня)?!