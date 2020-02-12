Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что из всего окружения Владимира Зеленского вновь назначенный глава Офиса президента Андрей Ермак наиболее подготовлен и квалифицирован

После должности главы Офиса президента, следующая цель уже в этом 2020 году Андрея Ермака — пост премьер-министра.

В принципе, из всего окружения В. Зеленского — это справедливо и по заслугам. Об этом я писал в самом конце декабря прошлого 2019 года. В подтверждение приведу только один показательный пример, как сегодняшние реалии свидетельствуют о профессионализме и дальновидности А. Ермака и А. Оржеля, сумевших навязать «Газпрому» действительно кабальный пакет соглашений по транзиту российского газа в Европу через Украину. Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Что есть, то есть. Итак, уже в этом 2020г. мы за транзит в декабре 2019 г. получили от «Газпрома» $239,5 млн, а также предоплату: за январь — $175,1 млн, за февраль — $163,8 млн. Итого: $578,4 млн уже у нас на счету! И главное — «Газпром» вынужден будет превысить объем законтрактованного транзита через Украину в 40 млрд кубометров, т.к. весь 2021 г. (как минимум) «Турецкий поток» на полную мощность работать не будет, «Северный поток-2» тоже раньше 2022г. не запустят в эксплуатацию (до точки выхода трубы на берегу Германии еще 150 км). Вероятнее всего, у немцев, как и у швейцарской Allseas, намечается длительный перекур.

Но теперь за всё будут рассчитываться россияне и по предоплате, в частности, если считать по фактическому объему поставленного газа в Европу (около 46% вместо 100%), то тариф на транзит оказался в 2 раза выше зафиксированного в контракте (собственно, «Газпром» продолжает платить нам и за газ, и за воздух в трубах).

Андрей Ермак в данном случае сумел «просчитать» (спрогнозировать) ход событий и донести его президенту.