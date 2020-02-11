Украинский политолог Руслан Бортник считает утрату доверия со стороны президента Владимира Зеленского главной причиной отставки теперь уже экс-главы Офиса президента Андрея Богдана

По отставке Богдана

Главным образом она состоялась по трем причинам:

— первая и главная — потеря доверия президента. Четко определить, почему доверие потеряно, сейчас сложно, однако звучат версии, и о том, что силовики принесли папки на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, и раздражение президента из-за публичного поведения Богдана;

— вторая причина увольнения — Богдан уже просто не нужен. Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния, он стал опасен для президента и его окружения;

— что, в свою очередь, привело к формированию третьей причины — конфликты между Богданом и другими участниками этой системы (с [главой СБУ Иваном] Бакановым и [новым руководителем ОП Андреем] Ермаком), и эти конфликты становились проблемами для Зеленского.

Связи Богдана с [Игорем] Коломойским только дополнительно усилили эти процессы, и всё в конечном итоге привело к отставке.

Зеленский опоздал с отставкой Богдана — Ренат Кузьмин © Иван Пономарев

Отставка в течении нескольких месяцев Богдана приведет к формированию «кругов» — волн кадрового переформатирования в Офисе президента (замы руководителя), правительстве, губернаторском корпусе. Сам Богдан может быть назначен на должности в правительстве.

К слову, ещё в январе прогнозировал отставку Богдана до 1 марта и назначение Ермака. Случилось даже немного раньше.