Есть две основные причины, по которым Андрей Богдан ушёл в отставку.
1) Его стало слишком много. Византийские интриги, прилюдные нашёптывания в ухо Владимиру Зеленскому… Это всё стало уже ударять по репутации президента.
2) Богдана связывают с Коломойским, а Коломойский сейчас не в фаворе. Олигарх тоже подозревается в интриганстве и организации прослушки в Кабмине. Людей Игоря Валерьевича постепенно отодвигают от высоких кресел, а телеканал «1+1» недавно пережил обыск силовиков.
Новым главой Офиса президента стал бывший кинопродюсер Андрей Ермак, который близок к Зеленскому лично и не имеет такого длинного политического шлейфа, как его тёзка Богдан. Это означает, что президент уже приобрёл некоторый опыт и старается расставлять свои кадры.
2020 год станет для Зеленского годом борьбы за реальную власть. Пока он торжественно сидел в кресле, но аппарат руководил от его имени.
Похоже, что грядут серьёзные перестановки и далеко не только в Офисе президента…