Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook заявил, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поборется за «реальную власть» в стране, в связи с чем в государственных органах грядут массовые перестановки

"Квартальцы" против "коломойцев". Глава Офиса президента Украины Богдан ушел в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Богдан ушёл в отставку.

1) Его стало слишком много. Византийские интриги, прилюдные нашёптывания в ухо Владимиру Зеленскому… Это всё стало уже ударять по репутации президента.

2) Богдана связывают с Коломойским, а Коломойский сейчас не в фаворе. Олигарх тоже подозревается в интриганстве и организации прослушки в Кабмине. Людей Игоря Валерьевича постепенно отодвигают от высоких кресел, а телеканал «1+1» недавно пережил обыск силовиков.

Новым главой Офиса президента стал бывший кинопродюсер Андрей Ермак, который близок к Зеленскому лично и не имеет такого длинного политического шлейфа, как его тёзка Богдан. Это означает, что президент уже приобрёл некоторый опыт и старается расставлять свои кадры.

2020 год станет для Зеленского годом борьбы за реальную власть. Пока он торжественно сидел в кресле, но аппарат руководил от его имени.

Похоже, что грядут серьёзные перестановки и далеко не только в Офисе президента…