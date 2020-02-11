Депутат Верховной Рады Вадим Новинский призвал отменить антицерковные законы, принятые украинской властью при президенте Петре Порошенко, отметив на своей странице в Facebook, что единственным социальным институтом, которому доверяют все украинцы, независимо от региона проживания, языка общения и политических взглядов, остается Церковь

Сегодня Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение конституционного представления о признании несоответствующим Конституции Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» от 20 декабря 2018 года № 2662-VIII, который незаконно обязывает каноническую Украинскую Православную церковь сменить название, где я выступаю уполномоченным представителем 49 народных депутатов, 18 января 2019 года обратившихся по этому поводу в КСУ.

Единственным социальным институтом, которому доверяют все украинцы, независимо от региона проживания, языка общения и политических взглядов, остается Церковь. Православные ценности — важный для общества объединяющий фактор: именно с взаимного прощения может начаться путь к миру.

Церковь уже является мостом между сердцами верующих, возведенным высоко над политическими противоречиями и конфликтами. Поэтому антиконституционные законы, принятые вчера для разжигания розни и ненависти, сегодня должны получить надлежащую оценку и уйти в прошлое. Статья 24 Конституции Украины запрещает дискриминацию граждан по любому признаку, в то время как оспариваемый закон обязывает сменить название и перерегистрировать уставы общин только одной конфессии — канонической УПЦ.

Это закон о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви, что противоречит также 35-й статье Конституции и положениям Закона о свободе совести, гарантирующим невмешательство государства в дела церкви и право общин свободно выбирать и менять духовные центры как в Украине, так и за ее пределами. Согласно норм украинского права, религиозные общины вообще не обязаны регистрировать свои уставы.

«Ветераны АТО» становятся главными церковными рейдерами на Западной Украине © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Прецеденты отмены Конституционным Судом законов из-за нарушения процедуры голосования уже есть. Ранее КСУ принял соответствующие решения относительно законов «Об основах государственной языковой политики» и «О всеукраинском референдуме» как раз на основании такого же нарушения конституционной процедуры — а именно не персонального голосования.

Во время голосований за «антицерковные законы» Порошенко были и грубые нарушения Регламента Верховной Рады: было внесение в повестку дня и принятие решения на утреннем, а не вечернем заседании, как и голосование сразу в целом, несмотря на поправки оппозиции.

Украина должна остаться правовым и светским государством. А главное — снова стать мирным государством, в котором смогут цивилизованно сосуществовать и развиваться все конфессии. Поэтому сегодня важно привести законодательство в четкое соответствие с Основным законом.