Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал предложение спикера парламента Дмитрия Разумкова принять моральный кодекс депутата

Закон о совести.

Спикер Дмитрий Разумков хочет ввести моральный кодекс депутата Верховной Рады как отдельный Закон, что-то типа закона о поведении нардепа. Ему десяти заповедей Христа мало. Разумков организовал в Раде «режимную территорию» и лишил экс-нардепов права доступа в кулуары © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Интересно, а какие будут санкции за нарушение Кодекса? В средние века рубили руку за воровство. Помнится, кто-то уже обещал рубить руку которая будет красть. Можно рубить руку за кнопкодавство. Хотят Закон о совести для тех, кто советь уже потерял.

Представляю, как аморальные личности будут писать кодекс о морали депутата. Моральный кодекс строителя коммунизма мы уже читали. Чем будет отличаться кодекс депутата?