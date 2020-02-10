Послы G7 опубликовали реакцию на возможное увольнение директора НАБУ Сытника. Реакция дипломатичная — все должно пройти в соответствии с действующим законодательством. Это своеобразный ответ на готовность ВР проголосовать за отставку (уже собрано 216 подписей).

Почти 150 нардепов выступили за отставку главы НАБУ
Почти 150 нардепов выступили за отставку главы НАБУ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно этот ответ трактовать и как косвенное согласие на отставку, ведь глава НАБУ потерял доверие в Украине. А это в свою очередь сказывается на эффективности антикоррупционных реформ, которые поддерживают и политически, и финансово наши западные партнеры.

Сейчас в G7 председательствуют США. И после оправдания Трампа в результате неудачного импичмента можно говорить об укреплении позиций республиканцев. Для администрации Трампа Сытник является ставленником демократов. При этом, он был замечен в игре на стороне кандидатки Клинтон и в деле о сливе документов. Так что западного покровительства у главы НАБУ уже нет, а внутри страны он оказался в реестре коррупционеров после решения суда об административном нарушении.

Уход Сытника — вопрос времени. Но уже стартует борьба за нового директора НАБУ. И пока в парламенте затягивается земельная реформа, у всех заинтересованных сторон есть время для поиска нового кандидата.