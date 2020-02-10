Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что увольнение главы НАБУ Сытника лишь вопрос времени, поскольку для администрации Трампа он является ставленником демократов и был замечен в игре на стороне кандидатки Клинтон

Послы G7 опубликовали реакцию на возможное увольнение директора НАБУ Сытника. Реакция дипломатичная — все должно пройти в соответствии с действующим законодательством. Это своеобразный ответ на готовность ВР проголосовать за отставку (уже собрано 216 подписей). Почти 150 нардепов выступили за отставку главы НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно этот ответ трактовать и как косвенное согласие на отставку, ведь глава НАБУ потерял доверие в Украине. А это в свою очередь сказывается на эффективности антикоррупционных реформ, которые поддерживают и политически, и финансово наши западные партнеры.

Сейчас в G7 председательствуют США. И после оправдания Трампа в результате неудачного импичмента можно говорить об укреплении позиций республиканцев. Для администрации Трампа Сытник является ставленником демократов. При этом, он был замечен в игре на стороне кандидатки Клинтон и в деле о сливе документов. Так что западного покровительства у главы НАБУ уже нет, а внутри страны он оказался в реестре коррупционеров после решения суда об административном нарушении.

Уход Сытника — вопрос времени. Но уже стартует борьба за нового директора НАБУ. И пока в парламенте затягивается земельная реформа, у всех заинтересованных сторон есть время для поиска нового кандидата.