Украинский экономист Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook в ироничной форме пояснил, как украинским трудовым мигрантам следует воспринимать экономическую политику Кабмина Гончарука

Хочешь более высоких зарплат в Украине и стабильного обменного курса гривны? «Россия виновата». Нацбанк объяснил, почему украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты © Julia Berezovska/ Press office NBU

Хочешь повысить себе уровень жизни и помочь правительству отчитаться об экономических успехах? Уезжай на заработки заграницу.

Этим ты поможешь создать дефицит рабочей силы в Украине, что приведет к более высоким зарплатам, а твои валютные переводы в Украину приведут к более стабильному курсу гривны. А это индикаторы «успешной» экономической политики правительства.

P.S. Это не призыв к действию, а описание причинно-следственных связей. Краткосрочных, но все же.