Хочешь более высоких зарплат в Украине и стабильного обменного курса гривны?
Хочешь повысить себе уровень жизни и помочь правительству отчитаться об экономических успехах? Уезжай на заработки заграницу.
Этим ты поможешь создать дефицит рабочей силы в Украине, что приведет к более высоким зарплатам, а твои валютные переводы в Украину приведут к более стабильному курсу гривны. А это индикаторы «успешной» экономической политики правительства.
P.S. Это не призыв к действию, а описание причинно-следственных связей. Краткосрочных, но все же.