Я обязательно отреагирую на истеричные вопли каких-то маргинальных обезьян по поводу моего отношения к жертвам майдана и мифологизированной «небесной сотне».
Обязательно вытру ноги и вымою руки. Отвечу новыми фактами.
Заканчиваем с Андреем Портновым свое очередное расследование по «небесной сотне» и другим преинтереснейшим фактам, которые от нас скрывали шесть лет. Вам понравится. Им — нет.
И да, я обеспокоена внешним видом этих дефективных олухов. Глядя на эту серо-зеленую кожу и нервический тик, я начинаю думать, что кармический бумеранг таки вернулся. Краше в гроб кладут.
Здоровьем займитесь, карбонарии. И еще раз послушайте про «сотню».