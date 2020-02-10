Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook сообщила, что они совместно с Андреем Портновым работают над второй частью расследования по убийствам на Майдане и так называемой «небесной сотне»

Я обязательно отреагирую на истеричные вопли каких-то маргинальных обезьян по поводу моего отношения к жертвам майдана и мифологизированной «небесной сотне».

Обязательно вытру ноги и вымою руки. Отвечу новыми фактами. «Неизвестная сотня» - фальсификация событий февраля 2014 года становится фактом © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Заканчиваем с Андреем Портновым свое очередное расследование по «небесной сотне» и другим преинтереснейшим фактам, которые от нас скрывали шесть лет. Вам понравится. Им — нет.

И да, я обеспокоена внешним видом этих дефективных олухов. Глядя на эту серо-зеленую кожу и нервический тик, я начинаю думать, что кармический бумеранг таки вернулся. Краше в гроб кладут.

Здоровьем займитесь, карбонарии. И еще раз послушайте про «сотню».