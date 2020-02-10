Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook указал, что за предложением главы «Нафтогаза» приватизировать компанию стоят личные корыстные мотивы

Коболев предложил радикальное средство для оправдания его зарплаты и премий. Приватизировать «Нафтогаз». Читай — подарить. Приватизация-2020. Украинский Кабмин намерен частично приватизировать стратегические госпредприятия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если недавно ГТС оценивали в 20-30 млрд долларов, то буквально пару месяцев назад Коболев сотоварищи вывел новую цену, в районе 160 млн долларов. Ну то есть фактически в цену металлолома.

Действительно, почему б теперь не приватизировать? Самое время. «Маминых» премий хватит на приличную долю. Тем паче, что премьер-профан уже и постановление о продаже части "Нафтогаза" в частные руки подготовил…