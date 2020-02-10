Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что представители министра внутренних дел Украины хотели разместить на российских федеральных телеканалах серию позитивных материалов об Арсене Авакове, но получили категорический отказ

Один мой коллега, работающий в крупном федеральном издании, сегодня сообщил, что некто из Киева пытался договориться о платном размещении серии позитивных публикаций об Арсене Авакове. Киевскому пиарщику было отказано, хотя деньги за размещение предлагались большие. Гончарук заявил, что не может назвать Авакова «своим человеком» © Yulia Babych

Забавно, да? Аваков хочет понравиться Кремлю. И готов платить деньги за пиар в федеральных СМИ. Вероятно, в Москве, по его мнению, должны в одночасье забыть, кто пригрел праворадикальных отморозков сразу после Майдана. И про деяния членов «Нацкорпуса» и «Нацдружин» в России тоже должны забыть, ага.

Если Аваков действительно хочет хотя бы попытаться заручиться поддержкой «страны-агрессора», предлагая себя вместо Зеленского, ему нужно лететь в Москву. Садиться под покровом ночи в свой самолёт и лететь в Москву, волоча за собой опасный «хвост» СБУ.

Кроме того, Авакову уже сейчас нужно менять русофобский нарратив, если хочет изменить отношение к себе со стороны россиян. Да, он перестал говорить гадости про Россию. Но разве этого достаточно?

Коломойский, Аваков…Кто следующий? Кто ещё из спонсоров Майдана захочет стать «другом» России?