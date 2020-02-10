Один мой коллега, работающий в крупном федеральном издании, сегодня сообщил, что некто из Киева пытался договориться о платном размещении серии позитивных публикаций об Арсене Авакове. Киевскому пиарщику было отказано, хотя деньги за размещение предлагались большие.

Гончарук заявил, что не может назвать Авакова «своим человеком»
Гончарук заявил, что не может назвать Авакова «своим человеком»
© Yulia Babych

Забавно, да? Аваков хочет понравиться Кремлю. И готов платить деньги за пиар в федеральных СМИ. Вероятно, в Москве, по его мнению, должны в одночасье забыть, кто пригрел праворадикальных отморозков сразу после Майдана. И про деяния членов «Нацкорпуса» и «Нацдружин» в России тоже должны забыть, ага.

Если Аваков действительно хочет хотя бы попытаться заручиться поддержкой «страны-агрессора», предлагая себя вместо Зеленского, ему нужно лететь в Москву. Садиться под покровом ночи в свой самолёт и лететь в Москву, волоча за собой опасный «хвост» СБУ.

Кроме того, Авакову уже сейчас нужно менять русофобский нарратив, если хочет изменить отношение к себе со стороны россиян. Да, он перестал говорить гадости про Россию. Но разве этого достаточно?

Коломойский, Аваков…Кто следующий? Кто ещё из спонсоров Майдана захочет стать «другом» России?