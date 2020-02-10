Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что Украина – это единственный рынок в Европе, где еще есть «целина» в виде рынка земли сельскохозяйственного назначения, и поэтому принятие закона о ее продаже лишь вопрос времени

Земля является уникальным активом. И не только потому, что выпуск "новой земли", в отличие от смартфонов (с которыми так любят сравнивать земельные паи "новые лица"), равняется нулю. Это еще и так называемая вечная рента. Подобных активов в мире не так много.

Любой финансовый инструмент имеет срок обращения, даже недвижимость — не вечна, так как здания стареют и приходят в негодность. Единственный актив, который защищен от инфляции, девальвации, кражи и который одновременно приносит постоянный рентный доход — это качественная земля сельскохозяйственного назначения, особенно в стране с умеренным климатом, без суровых зим и летних засух. Земельный закон, грозящий перерасти в земельные войны. Что обсуждают соцсети Украины 7 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мировая финансовая система медленно, но уверенно погружается в омут отрицательных процентных ставок, когда не заемщики платят за кредит, а банки. И когда не вкладчики получают доход от размещения депозитов, а финансовые учреждения берут плату с клиентов за сохранность безналичных средств. Правда есть еще фондовый рынок, например, индекс Dow Jones за время президентства Трампа вырос на 28,5%, о чем американский президент не преминул упомянуть во время своей речи в Конгрессе США. Но спекуляции с ценными бумагами — это прерогатива инвестиционных и хедж-фондов. Те же пенсионные фонды могут зарабатывать на фондовых ралли лишь часть своего дохода — им нужны консервативные, "вечные инструменты".

Таких активов в мире всегда было не так уж и много: золото, государственные облигации. Капитализация этих рынков ограничена, а доходность американских казначейских обязательств сократилась до 1,5%. Украина — это единственный рынок в Европе, где еще есть "целина" в виде рынка земли сельскохозяйственного назначения. Примерно 17 млн га, которые находятся в пользовании крупных аграрных компаний и фермерских хозяйств, и до 10 млн га государственной пашни. Суммарная капитализация такого рынка может составить до 30 млрд долларов на момент "открытия" и существенно выше на этапе "разогрева".

Конечно, не вся земля станет объектом купли-продажи, но в любом случае речь идет о миллиардах долларов. Если взять среднюю ставку аренды на уровне 5%, это значит, что владелец земли получает регулярную ренту с уровнем аналогичной доходности. Для западных инвесторов пять процентов, обеспеченных надежным активом, — это "космос". Кроме прочего, такая ставка земельной ренты говорит о том, что за двадцать лет инвестор вернет потраченные средства и дальше будет получать уже чистый доход. Идеальная схема для иностранных банков и зарубежных пенсионных фондов: продолжительность жизни в западном мире растет, и пенсионерам нужно обеспечивать активный отдых в виде тайского массажа, круизов по Карибам и африканского сафари. А для этого пенсионным фондам нужны высокодоходные и при этом надежные активы. Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас аграрный потенциал страны и земельная рента работают на интересы общества: с одной стороны, аренда стала источником конкурентоспособности и роста наших аграрных товаропроизводителей: они не отвлекали оборотные средства на выкуп земли и вкладывали деньги в обновление технологий и оборудования, то есть занимались капитальными инвестициями, а не обслуживанием земельной ипотеки, тем более что государство особо не помогает им ни с инвестициями, ни с ипотекой. С другой стороны — земельная рента оставалась у собственников земли, то есть внутри страны, повышая внутренний платежеспособный спрос, увеличивая доходы населения и его накопления.

В случае скупки земель транснациональными финансовыми корпорациями, земельная рента будет вымываться из страны, ухудшая платежный баланс и оказывая девальвационное давление на гривну, ведь земельная рента будет конвертироваться в валюту и репатриироваться из Украины. И наши аграрии, вместо того чтобы работать в интересах своих же сограждан, будут аккумулировать плату за землю в пользу пенсионеров из далеко не бедных стран.

В свое время в Украине активно обсуждалась модель открытия рынка земли при участии государственного земельного банка. Видать, идея понравилась за рубежом, поэтому земельных банков будет несколько, и они будут иностранными, что вполне логично, учитывая уровень суверенитета нынешней власти. Потуги Порошенко изображать из себя "хозяина" страны на фоне внешнего управления выглядели комично и были похожи на разрыв шаблона. Сейчас и форма, и содержание вошли в состояние полной гармонии, как слияние инь и ян, когда внешний ян регулярно "инит" по полной программе внутреннюю инь, формально управляющую страной.

Концепция нынешней власти вполне понятна: никто не должен мешать любителям девушек с пониженной социальной ответственностью, насильникам-педофилам и прочим пока не раскрытым персонажам "плавить" украинскую землю. А если кто против, то он "миньон Путина", и мы будет его п…ть. Ведь время нормальных людей во власти, похоже, в прошлом. В лучшем случае нормальным разрешат отправиться "отдыхать в Трускавец"…