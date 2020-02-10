Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Да, это борьба компроматов в рамках начавшейся предвыборной президентской кампании в США. Но фон и факты вмешательства США в события на Украине абсолютно подлинные.
Роль таких персонажей, как Байден, МакКейн, Нуланд, а также Порошенко, Саакашвили, Пашинский, весьма явственна, как и суть режима, который пришёл на Украину в 2014-м.
И это показывают не нам, которые все это знали и знают. Это привет западному бомонду, которые шесть лет оправдывают клику свидетелей Майдана, продавших Украину!
Наслаждайтесь!