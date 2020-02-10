Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства» может поменять западную информационную повестку относительно Украины

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства». Закон о земле отложили: Трамп для Украины страшнее МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Да, это борьба компроматов в рамках начавшейся предвыборной президентской кампании в США. Но фон и факты вмешательства США в события на Украине абсолютно подлинные.

Роль таких персонажей, как Байден, МакКейн, Нуланд, а также Порошенко, Саакашвили, Пашинский, весьма явственна, как и суть режима, который пришёл на Украину в 2014-м.

И это показывают не нам, которые все это знали и знают. Это привет западному бомонду, которые шесть лет оправдывают клику свидетелей Майдана, продавших Украину!

Наслаждайтесь!