Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в то время, когда в стране огромное количество нерешенных экономических и социальных проблем, чиновники занимаются самопиаром

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович решил, что демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры «Родина-мать» в Киеве — это очень важная государственная задача. Поклонская призвала ООН приравнять сторонников Бандеры к пособникам Гитлера и объявить их в розыск © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», — веря в свою миссию, заявил чиновник.

В стране миллион и одна проблема, сокращается численность населения, на востоке все ещё война, низкий уровень жизни, нет достаточной занятости населения — похоже чиновники ставят задачи себе сами и дают себе оценки тоже сами, а потом назначают премиальные бонусы, много миллионные премии, считая, что граждане Украины должны быть рады глупым и ненужным инициативам.