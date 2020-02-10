Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович решил, что демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры «Родина-мать» в Киеве — это очень важная государственная задача.
«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», — веря в свою миссию, заявил чиновник.
В стране миллион и одна проблема, сокращается численность населения, на востоке все ещё война, низкий уровень жизни, нет достаточной занятости населения — похоже чиновники ставят задачи себе сами и дают себе оценки тоже сами, а потом назначают премиальные бонусы, много миллионные премии, считая, что граждане Украины должны быть рады глупым и ненужным инициативам.