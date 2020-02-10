Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook подчеркнул, что ни один тариф ни на одну услугу ЖКХ не был снижен и платежки за услуги ЖКХ остались на уровне прошлой зимы, а кое-где даже стали выше

Похоже, платёжки за услуги ЖКХ за январь похоронят либо правительство Гончарука, либо рейтинг Зеленского. А я повторю ещё раз. Несмотря на враньё власти, ни один тариф, ни на одну услугу в стране не был снижен. Власть не сделала ничего, чтобы тарифы в нашей стране были снижены до экономически обоснованного уровня. Они лишь дали право сделать скидку. «Это обман». Ляшко объяснил, почему на самом деле снизилась цена на услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Лишь 131 предприятие из примерно 1250 по стране этим правом воспользовалось. В январе — это была разовая скидка некоторых предприятий, которые выставили платёжки потребителям за декабрь ниже установленного тарифа. При этом тарифы остались на уровне зимы прошлого года, а некоторые — даже повысили. При этом газ стал дешевле, зима теплее, а тарифы и платёжки — ещё выше или не ниже.

Но! Нас грабят тарифами потому, что власть это позволяет делать. Потому ли, что власть не понимает, что надо делать, или потому что в доле — иначе никак не объяснить полный провал с тарифами. Но я уверен: потому что даже не понимают, как можно повлиять на тарифную политику. Это же не видеоролики красивые пилить. Да и какая вам разница, какие тарифы, если платёжки в красивых конвертах приходят.