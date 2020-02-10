Похоже, платёжки за услуги ЖКХ за январь похоронят либо правительство Гончарука, либо рейтинг Зеленского. А я повторю ещё раз. Несмотря на враньё власти, ни один тариф, ни на одну услугу в стране не был снижен. Власть не сделала ничего, чтобы тарифы в нашей стране были снижены до экономически обоснованного уровня. Они лишь дали право сделать скидку.

«Это обман». Ляшко объяснил, почему на самом деле снизилась цена на услуги ЖКХ
«Это обман». Ляшко объяснил, почему на самом деле снизилась цена на услуги ЖКХ
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Лишь 131 предприятие из примерно 1250 по стране этим правом воспользовалось. В январе — это была разовая скидка некоторых предприятий, которые выставили платёжки потребителям за декабрь ниже установленного тарифа. При этом тарифы остались на уровне зимы прошлого года, а некоторые — даже повысили. При этом газ стал дешевле, зима теплее, а тарифы и платёжки — ещё выше или не ниже.

Но! Нас грабят тарифами потому, что власть это позволяет делать. Потому ли, что власть не понимает, что надо делать, или потому что в доле — иначе никак не объяснить полный провал с тарифами. Но я уверен: потому что даже не понимают, как можно повлиять на тарифную политику. Это же не видеоролики красивые пилить. Да и какая вам разница, какие тарифы, если платёжки в красивых конвертах приходят.