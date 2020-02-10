Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что проблемы бизнеса Белоруссии заключаются не в российском импортозамещеии, а узости и недостаточной платежеспособности белорусского рынка

О белорусском импортозамещении.

Зачастую российское импортозамещение в РБ воспринимается негативно. Мои коллеги считают его созданием дополнительных барьеров на евразийском рынке, то есть воспринимают как недружественный со стороны России шаг против белорусского капитала.

Их опасения понятны — боятся, что импортозаместят их продукцию и они останутся без рынка сбыта. Однако в вопросе импортозамещения нужно быть честным.

Вчера замминистра экономики РБ Юрий Чеботарь признался, что около 40% промпроизводства в РБ приходится на долю импортозамещающих направлений. В денежном объёме импортозамещение Чеботарь оценивает в 20 млрд долларов. Сочинские переговоры: отложить неизбежное. Путин с Лукашенко не договорились © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Главное отличие между белорусским и российским импортозамещением в том, что белорусское началось значительно раньше. По словам того же Чеботаря импортзамещаться белорусы начали в 2012 году, тогда как в России к этому делу приступили примерно в 2015/16 гг.

Кроме того, импортозамещение в РБ является системным: власть анализирует спрос со стороны белорусов и корректирует предложение, заменяя импортные товарные позиции белорусскими аналогами. Для импортозамещения отбираются товарные позиции, импорт по которым превышает 1 млн долларов США в год. Из 2000 товарных позиций около 780 находятся в группе товаров для потенциального замещения. Остальные уже в работе, по ним определены планы в части импортозамещения.

В ряде случае получается успешно — знакомые хвалят белорусское спиртное, в ряде случаев не очень — СМИ ругают белорусские аналоги Сникерсов. Однако стоит отметить, что никакой критики данного процесса со стороны России не было: и власть, и эксперты белорусское импортозамещение воспринимали спокойно. Эксперты, пожалуй, даже не замечали (и не факт, что вообще знают о нём).

При этом никто не сетовал на то, что РБ своим импортозамещением создаёт барьеры для импорта из России (а она их создаёт просто потому что государственной идеологией в РБ является положительное торговое сальдо): ни из принципа, ни из коммерции. Просто в РФ уважают белорусский суверенитет, а рынок РБ не отличается ёмкостью и платежеспособностью.

И уж тем более Москва не протестует против того, что доля продаж белорусской импортозамещающей продукции составляет 50%. РФ спокойно покупает данную продукцию, то есть помогает своему союзнику. В то же время союзник российскому импортозамещению помогать не очень-то стремится — Минск не покупает ни SSJ-100, ни МС-21, предпочитая Boeing и Embraer.

Поэтому жалобы белорусских коллег на российское импортозамещение отдают лицемерием.

В то же время страх лишиться доступа к российскому рынку понятен. Однако критикой импротозамещения и насмешками над ним (как в случае с попыткой создать тягач-замену продукции МЗКТ) свою долю на российском рынке защитить не выйдет.

Для этого белорусам нужно стать в авангарде российского импортозамещения и предлагать России принять участие в её импортозамещении: сигнализировать о наличии соответствующих мощностей, компетенций и готовности, успокаивать союзника, когда речь идёт о стратегических производствах (давать гарантии или продавать доли в предприятиях, для которых российский рынок является ключевым). В общем, победить российское импортозамещение РБ не сможет, а вот возглавить его вполне под силу.

И уж точно нужно прекратить иронизировать над ним — сами с усами.