Мяч на стороне Украины.
Россия готова обменять с Украиной послами. Хорошая новость. И это будет означать признание, что между нашими странами нет войны и Россия не агрессор. И нужно будет менять риторику.
Значит, что-то постепенно меняется. Мяч на стороне украинских властей. Теперь нужно ждать, какая будет реакция Запада. А это проявится через соросят.
Соросята сейчас начнут высказывать критику в адрес Зеленского. Это будет означать, что Запад против. Если будут молчать, значит, Запад согласен. Чье мнение возобладает. Отношения между странами нужно восстанавливать.