Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook указал, что если удастся воплотить инициативу России по обмену послами с Украиной – это будет отличной новостью для наших стран

Мяч на стороне Украины.

Россия готова обменять с Украиной послами. Хорошая новость. И это будет означать признание, что между нашими странами нет войны и Россия не агрессор. И нужно будет менять риторику. К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Значит, что-то постепенно меняется. Мяч на стороне украинских властей. Теперь нужно ждать, какая будет реакция Запада. А это проявится через соросят.

Соросята сейчас начнут высказывать критику в адрес Зеленского. Это будет означать, что Запад против. Если будут молчать, значит, Запад согласен. Чье мнение возобладает. Отношения между странами нужно восстанавливать.