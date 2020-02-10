Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что для Казахстана миграция русских и этнические погромы – это очень "тревожные звоночки"

Противоречия национальной политики Казахстана.

На юге Казахстана — мрачный погром дунган. Десять человек погибли, сотни пострадавших.

Сразу же появились беженцы. Побежали не в другие регионы Казахстана, а в соседнюю Киргизию, потому как дунгане расселены поровну: приблизительно по 50 тысяч в РК и КР. Средняя Азия геополитически обязана дружить с Россией и Китаем – казахстанский эксперт © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Ситуация с погромом дунган еще раз указывает на ущербность границ, нарисованных при СССР. Границ, которые создавались как административные и внезапно превратились в государственные.

По большому счету все нац меньшинства в унитарных государствах чувствуют себя неуютно, потому как практически все республики в 90-х начали строить свою новую идентичность, основанную на этнократических принципах.

Погром дунган — сильный удар по имиджу Казахстана, наравне с массовой миграцией русских (в широком смысле — славян, немцев и прочих русскоязычных неказахов) из республики. Общество в РК достаточно закрытое, но миграция русских и этнические погромы — тревожные звоночки. Как минимум это значит, что внутри достаточно противоречий и имеет место психоз общества.