Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook написал, что президент Украины Владимир Зеленский уже повинен в военных преступлениях, поскольку при нем в Донбассе погибли десятки людей, сотни были ранены, среди них дети

Вопрос-ответ:

— Ситуация с барельефом Жукова — это провокации все ещё против нас или уже против друг друга? (его пытались снова вернуть прорусские силы, нацики сбили)

Это не провокации, а демонстрация. Демонстрация силы на уровне бессилия. Они скоро уже седьмой год давят людей, измываются, а народ сопротивляется. И власть их, и сила их, и поддержка Запада их. У русских украинцев нет ничего этого. Но сила духа не сломлена. Вот и пытаются ломать. Особенно накануне годовщины госпереворота. О стоматологах с любовью и без зубного скрежета © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

— На чьей стороне сейчас сила на Украине — националисты или легитимная власть?

А они никак не противопоставляются. У них сила общая, как и задачи — удерживать власть и не отдать её народу Украины. Политиканы путем демократических манипуляций удерживают, и это их сильная сторона, но не сила. А националисты на улице тоже демонстрируют эту сторону, но не силу. Если бы у них действительно была сила, они бы так себя не вели и не старались всем доказать, что они сильные. Сила в правде, а правда за нами. Правды они больше всего боятся. Правды, что это был переворот, а не майдан. Правды, что небесную сотню убили именно сторонники майдана, а не Янукович. Правду, что в Одессе сожгли одесситов, а не россиян, как всем врали. Правду, что Донбасс более легитимен, чем остальная Украина, ибо не признал переворота.

— Пойдёт ли Зеленский на требования вернувшихся беркутовцев? Или пойдёт на требования «родственников небесной сотни»?

Зеленский будет подыгрывать майдану, они с ним одной крови… Вернее, у них у всех уши по локоть в крови украинцев. Покрывая и поддерживая майдан, Зеленский покрывает и себя. Так что правды там искать не стоит. Да и родным погибших в небесной сотне правда не нужна. Ибо тогда окажется, что они зря получают преференции и славу, деньги, влияние. Получится, что их родственники не герои, а обычные преступники, совершавшие госпереворот.

— Сможет ли Зеленский поддержать репутацию «президента мира»? Или это только красивый имидж на мировой арене, а на самом деле в стране царит беспорядок и хаос?

Мы уже одного преза мира пережили. Теперь второй оформился. Конечно, он будет стараться играть в хуцпу — наглейшую ложь, для всех говорить о мире, а своим отдавать приказы убивать. Зеленский — стал преступником. При нем на Донбассе погибли десятки людей, сотни раненых, среди них дети… Он не голубь мира, а петух войны, как и Порошенко.