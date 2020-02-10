Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после сочинской встречи Путина и Лукашенко российско-белорусский конфликт в видимой его части исчерпан

Россия и Беларусь после нескольких истерик Лукашенко, с битьем посуды, требованиями развода, с возгласами «а я уйду к Ангеле, она меня больше любит!» в конечном итоге договорились. Лукашенко улетел. «Момент истины» отложен © пресс-служба Президента РФ

Нефть Беларусь будет покупать не у Помпео, а у России и не за борзых щенков и мешок картопли, а по мировым ценам. Зато по газу Беларусь добилась хороших условий, как утверждает пресса, и цены будут такими же, какие Россия предлагала Украине.

Конфликт в видимой его части исчерпан и «супруги» снова раздумали пилить общий диван и делить бокалы в буфете. В целом эти истерики уже скучны и всерьез их воспринимать давным-давно уже невозможно.