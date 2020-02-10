Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в интересах и Москвы, и Минска как можно быстрее перевести российско-белорусские отношения на рыночное регулирование

О рыночной цене на нефть для РБ

Месяц с лишним понадобился официальному Минску, чтобы осознать бесперспективность экспериментов с поиском альтернативной нефти. По крайней мере, об этом свидетельствуют слова вице-премьера Дмитрия Крутого о том, что Владимир Путин согласился с главным требованием своего белорусского коллеги продавать российскую нефть по мировым ценам «и не хуже». Сочинские переговоры: отложить неизбежное. Путин с Лукашенко не договорились © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Ещё немного времени понадобится, чтобы перенастроить медийную машину и провести демобилизацию экспертов, которые подводили теоретическую базу под закупку нефти из Норвегии или США и выдавали её в качестве альтернативы нефти из России.

Главное в нефтяной истории то, что Минск осознал парадоксальную вещь: именно рыночные условия являются гарантией стабильности условий в двухсторонних отношениях.

Во-первых, они понятнее. Во-вторых, ими сложнее манипулировать в угоду краткосрочным политическим желаниям. В-третьих, они снимают вопросы о стоимости ресурсов.

Поэтому, каким бы это странными не выглядело, но в российско-белорусских отношениях нужно переходить к рыночному регулированию. А вот различные скидки и субсидии необходимо закреплять в нормативно-правовых актах, делать их публичными — это позволит избежать спекуляций вокруг условий субсидирования — и чётко закреплять условия прекращения выделения помощи.

В таком случае существование схем субсидирования по типу «перетаможки» не будет откровением для обывателей и можно будет без проблем свести политический кредит с дебетом.