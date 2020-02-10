Депутат Государственной Думы Андрей Козенко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал предложение львовского градоначальника Садового об обмене праха легендарного советского разведчика Николая Кузнецова

На этот раз львовские националисты превзошли себя. Торговать останками Героя Советского Союза, да ещё и предлагать обменять живых бандеровцев на нашего погибшего Героя — значит вообще опуститься ниже элементарного человеческого достоинства. Мало того, что могила нашего разведчика, как и большинство советских памятников на Украине, неоднократно осквернялась, так они ещё и решили устроить пляски на костях советского героя. Садовый предложил обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУшников © iskra-kungur.ru

По сути, сегодня останки разведчика Кузнецова находятся в заложниках, я бы даже сказал, в бандеровском окружении. Даже погибший в далеком 44-м, он не даёт спокойно ходить по этой земле современным бандеровцам.

На Украине, к сожалению, уже забыли, что если бы не такие, как Кузнецов, то и Садового никакого не было бы, и города Львова, и никакой Украины. Единственное, пожалуй, упущение Советской армии было в том, что не добили они в свое время всех фашистов и их прихвостней.

Очень эмоциональную тему затронул Садовой, и так особо кощунственно. О каких «ребятах» идёт речь, кто находится в плену в России? Совершенно непонятно. Может, речь идёт об украинских военных преступниках, которые находятся в Донбассе? Досадно, что на такой сокровенный вопрос родственников ответили политическим шантажом.

Думаю, это может стать поводом для серьезной работы нашего посольства на Украине, для урегулирования этого вопроса по дипломатическим каналам, надо обратиться к здравым силам в законодательном органе этой страны, пусть покажут принципиальность и поддержку в этом вопросе. Хотя, конечно, принципиально надо возвращать здравый смысл на Украину, побеждать этот оголтелый национализм, но это совершенно отдельная тема.