Коронавирус убил 814 человек, в основном в Китае и уже привел к большим потерям, чем предыдущий подобный вирус "атипичной пневмонии", который также распространялся из Китая. 38.000 официальных инфицированных, а по оценкам специалистов реальное число инфицированных уже зашло за 100.000. Тем не менее, есть и рост числа выздоровлений: 2860 человек уже излечены.
Надо радоваться, что источником инфекции стал именно Китай, с его дисциплиной и умением организовывать карантин. Если бы источником такого опасного заболевания стала бы страна с "общечеловеческими ценностями" и глубокой "заботой о правах человека", пандемия уже выкосила бы половину стариков Европы и США.