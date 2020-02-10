Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что если бы источником опасного заболевания стала любая другая страна с глубокой «заботой о правах человека», пандемия коронавируса уже "выкосила бы половину стариков Европы и США"

Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп © AFP, Anthony WALLACE | AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк

Надо радоваться, что источником инфекции стал именно Китай, с его дисциплиной и умением организовывать карантин. Если бы источником такого опасного заболевания стала бы страна с "общечеловеческими ценностями" и глубокой "заботой о правах человека", пандемия уже выкосила бы половину стариков Европы и США.