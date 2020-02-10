Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook поделилась личными впечатлениями о масштабных карантинных мероприятиях в КНР и пришла к выводу, что эпидемия коронавируса продемонстрировала высочайшую степень консолидации китайского общества

Я рада, что нахожусь в эти дни в Китае.

Многие друзья мне сочувствуют: оказалась, мол, не в то время и не в том месте. Спасибо, конечно, но, честно скажу, я даже рада, что нахожусь в эти дни в Китае. То, что наблюдаю сейчас, даёт возможность глубже понять жизнь, в которую судьбой была вовлечена, укрепляет в прежних впечатлениях и мыслях. Квадрокоптер и Пекинская опера. Блогер рассказал, как в КНР борются с коронавирусом © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

И вот какой вывод сделала: в лице Китая мир имеет дело с высоко организованной государственной системой и в высшей степени консолидированным обществом. Какой строй в Китае, — социалистический, капиталистический, конвергентный, — споры об этом бесполезны.

Китай не укладывается ни в какие привычные схемы, одно только ясно — исторических аналогов у такого рода государственной системы ещё не было. Весь накопленный собственный тысячелетний опыт, опыт западных государств, а особенно опыт СССР, и положительный, и отрицательный, сегодняшний российский, — всё изучено, проанализировано, выверено в сотнях китайских аналитических центрах, учтено в прокладке своего пути, пусть и чреватого сбоями и ошибками, но в результате выводящего на магистральную дорогу. По ней и шагает Китай последние 40 лет. Результаты этого его уверенного движения налицо. Им удивляется весь мир.

Но верность выбора дороги проверяется в моменты самые тяжёлые, кризисные, такие, как сейчас. Эпидемия явилась для Китая своего рода экзаменом на прочность. И он, не паникуя, не мечась из стороны в стороны, не крича о помощи, уверенно его сдаёт.

Держись, Ухань!