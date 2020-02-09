Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что «соросовские» министры, такие как Анна Новосад, в своей беспринципности превзошли даже коррупционеров времен Порошенко

По объективным причинам мне сложно называть «реформами» то, что продолжает делать власть, для меня это узаконенный грабеж миллионов украинцев, ваших родственников, родителей, бабушек и дедушек, нас всех. «Никакой сенсации»: Новосад объяснила, откуда у нее новая квартира в Киеве при «маленькой» зарплате © прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | Перейти в фотобанк

То что они продолжают «дело Порошенка» это не «реформы», это не коррупция, это самый натуральное массовое ограбление народа Украины, а с учетом и так тяжелого нашего экономического состояния, это натуральный экономический геноцид.

Но «пир во время чумы» продолжается, порадуемся за новую квартиру в Киеве соросовского для министра образования Анны Новосад!

Слава Украине — героям ну Вы поняли…