По объективным причинам мне сложно называть «реформами» то, что продолжает делать власть, для меня это узаконенный грабеж миллионов украинцев, ваших родственников, родителей, бабушек и дедушек, нас всех.
То что они продолжают «дело Порошенка» это не «реформы», это не коррупция, это самый натуральное массовое ограбление народа Украины, а с учетом и так тяжелого нашего экономического состояния, это натуральный экономический геноцид.
Но «пир во время чумы» продолжается, порадуемся за новую квартиру в Киеве соросовского для министра образования Анны Новосад!
Слава Украине — героям ну Вы поняли…