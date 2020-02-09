Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что намерена по тесту ДНК установить кто она по национальности

Недавно заявила на ТВ: «Я — русская украинка». И началась буря в стакане: «Да как она посмела?!», «Что она себе позволяет?!». В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности). «Он не понял, что сказал». Поклонская о бандеровском приветствии Эрдогана в Киеве © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где «все ходы записаны». И скоро главная загадка будет раскрыта.

Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!

Так что ждите ответ на главный вопрос русской политики. Я горжусь своими предками!