Артем Сытник  — кандидат в книгу рекордов Гиннесса.

16 апреля 2020г. исполняется ровно пять лет, как А. Сытник возглавляет НАБУ. Очевидно, к этой дате Сытник будет уже уволен, после чего его можно будет смело вносить в книгу рекордов Гиннесса.

Министр Коляда считает нормальным работу в НАБУ обвиняемого в убийстве Бузины
Министр Коляда считает нормальным работу в НАБУ обвиняемого в убийстве Бузины
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ну, в самом деле! Где еще в мире вы найдете руководителя анти коррупционного ведомства, который умудрился в тотально коррумпированной стране за пять лет не посадить ни одного коррупционера!

Уверен, что побить рекорд Сытника никто в мире уже не сможет. Точнее, никто даже близко не приблизится к рекорду Артема Сергеевича.

Такое могло произойти только в Украине! Стране вечного реформирования и создания симулякров и пародий на западные институты власти.