Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что за пять лет деятельности Национального антикоррупционного бюро ее руководитель Артем Сытник умудрился не посадить ни одного коррупционера

Артем Сытник — кандидат в книгу рекордов Гиннесса.

16 апреля 2020г. исполняется ровно пять лет, как А. Сытник возглавляет НАБУ. Очевидно, к этой дате Сытник будет уже уволен, после чего его можно будет смело вносить в книгу рекордов Гиннесса. Министр Коляда считает нормальным работу в НАБУ обвиняемого в убийстве Бузины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ну, в самом деле! Где еще в мире вы найдете руководителя анти коррупционного ведомства, который умудрился в тотально коррумпированной стране за пять лет не посадить ни одного коррупционера!

Уверен, что побить рекорд Сытника никто в мире уже не сможет. Точнее, никто даже близко не приблизится к рекорду Артема Сергеевича.

Такое могло произойти только в Украине! Стране вечного реформирования и создания симулякров и пародий на западные институты власти.