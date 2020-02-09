Артем Сытник — кандидат в книгу рекордов Гиннесса.
16 апреля 2020г. исполняется ровно пять лет, как А. Сытник возглавляет НАБУ. Очевидно, к этой дате Сытник будет уже уволен, после чего его можно будет смело вносить в книгу рекордов Гиннесса.
Ну, в самом деле! Где еще в мире вы найдете руководителя анти коррупционного ведомства, который умудрился в тотально коррумпированной стране за пять лет не посадить ни одного коррупционера!
Уверен, что побить рекорд Сытника никто в мире уже не сможет. Точнее, никто даже близко не приблизится к рекорду Артема Сергеевича.
Такое могло произойти только в Украине! Стране вечного реформирования и создания симулякров и пародий на западные институты власти.