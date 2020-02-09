Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что согласно новому положению о ГПУ, на работу в центральном аппарате прокуратуры могут претендовать только лица, не имеющие опыта работы в прокуратуре

Реформа прокуратуры: Рябошапка набирает на работу профанов

Можете ли Вы представить, если бы, к примеру, Центральный военный госпиталь Украины обьявил бы конкурс о приеме на работу кардио- и нейрохирургов, а главным критерием для приема на работу указал бы отсутствие стажа работы в области хирургии? Да что там хирургов? Если бы лётный отряд МАУ набирал на работу летчиков, не имеющих стажа работы в авиации? Вам кажется, что такого не может быть? Ошибаетесь.

Публикую Приказ Генпрокурора об утверждении Положения об условиях приема на работу в центральный аппарат ведомства. Рябошапка пообещал скоро опубликовать результаты дела о «пленках Гончарука» © скриншот видео OOO Финиксион

Как Вы понимаете, в центральном аппарате должны трудиться наиболее квалифицированные и опытные прокуроры, ведь в их обязанности входит организация работы областных прокуратур, надзор за законностью в деятельности центральных аппаратов ГБР, НАБУ, МВД, СБУ, поддержание обвинения по делам, которые расследуют эти органы, участие в заседаниях Верховного суда, а также осуществление других, не менее важных функций. Ранее, до декоммунизации, в центральный аппарат ведомства не мог попасть работник, имеющий менее 10 лет стажа, а в аппарат прокуратуры области — 5 лет стажа работы в прокуратуре.

Спросите, к чему это я? А к тому, что п. 8 этого Положения предусматривает, что на работу в центральном аппарате прокуратуры могут претендовать только лица, не имеющие (!) опыта работы в прокуратуре. Каково? Видимо,Генпрокурор Рябошапка, замгенпрокурора Чумак, замгенпрокурора Трепак, ни дня ранее не работавшие в прокуратуре, под реформой ведомства понимают исключительно назначение своими подчиненными таких же, как и они сами, некомпетентных работников.

Предлагаю аббревиатуру ОГП отныне расшифровывать не как офис Генерального прокурора, а как отряд генпрокурорских профанов. И с этого же дня перестать воспринимать всерьёз любые заявления президента Зеленского о борьбе с преступностью, с коррупцией, с привидениями или ещё с чем-то, с чем «Слуги народа» объявят непримиримую борьбу.