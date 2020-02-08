Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему политическое руководство Украины до сих пор не призналось себе в причинах утраты Крыма и, главное, в первопричинах случившегося в 2014 году

Почему мы потеряли Крым?

Во время переговоров с Зеленским госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Украина отдала Крым и поэтому потеряла его навсегда». Жесткое заявление, сделанное вторым лицом в Америке, по сути, подвело черту под дискуссиями на тему «Как нам вернуть Крым?». Ответ пришел от нашей фактической метрополии: «Успокойтесь и не дергайтесь. Крым вы прос….ли навсегда».

И то, что заявление Помпео не вызвало никакого резонанса ни в Украине, ни в Европе, ни в самих США, только подтверждает ту мысль, что все уже давно смирились с тем, что Крым ушел навсегда. Западные СМИ: Помпео прилетел в Украину, которая его не интересует © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но я бы обратил внимание не на то, что Крым не вернуть, а на первую часть фразы Помпео «Украина отдала Крым». И в самом деле, почему мы отдали Крым, отдали без единого выстрела?

Ответ неприятный: массовая измена Родине. Вот официальные данные, обнародованные в пятую годовщину аннексии Крыма с трибуны ВР:

Не изменили своей стране, находясь в автономии во время ее аннексии: из 13 468 солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины — лишь 3990 военнослужащих (29,6%); Министерство внутренних дел Украины: из 10 936 — только 88 (0,8 %);

Государственной пограничной службы Украины: из 1 870 только 519 (29,7%)

Служба безопасности Украины: из 2 240 только 242 (10,8) процента;

Управление государственной охраны — из 527 — только 20

То есть, почти все те, кто должен был защищать Крым, оказался изменниками Родины. Вот поэтому Помпео и сказал «Украина отдала Крым».

Но почему имело место массовая измена Родине? Почему наши военнослужащие массово отказались защищать страну и позволили России беспрепятственно аннексировать Крым?

Факт настолько беспрецедентный в истории, что до сих пор мы боимся не то, что дать честное пояснение происшедшему, но даже обсуждать его не беремся из-за стыда. Отставка Суркова, вечные интересы и тектонические сдвиги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Причина, однако, на поверхности. Это катастрофический провал гуманитарной политики в Крыму, которым воспользовалась Россия.

В этой связи я вспоминаю великого Ли Кван Ю. Когда он впервые стал премьер-министром Сингапура в 1959г, то его страна состояла из:

китайцы — 75.4%

малайцы —13.6%

индийцы — 8.6%

Далее я передаю слово самому Ли Кван Ю: «Мы полагали, что в интересах будущего Сингапура нам следовало воссоединиться с Малайей, поэтому в сентябре 1963 года мы вошли в состав единого государства — Малайзии. Но не прошло и года, как в июле 1964 года Сингапур стал ареной расовых столкновений между малайцами и китайцами. Мы попали в ловушку и оказались вовлеченными в тяжелую борьбу с малайскими экстремистами из правящей Объединенной малайской национальной организации (ОМНО — United Malay National Organisation).

Они стремились создать «Малайзию для малайцев», в которой малайцы играли бы доминирующую роль. Малайские националисты использовали межобщинные столкновения, чтобы запугать нас. Чтобы противостоять им, мы сплотили малайцев и немалайцев по всей Малайзии в Малайзийское объединение солидарности (Malaysian Solidarity Convention), целью которого было создание «Малайзии для малайзийцев». Тем не менее к августу 1965 года у нас уже не оставалось иного выбора, кроме как выйти из состава Малайзии.

Столкнувшись с угрозой межрасовых столкновений и запугиванием, жители Сингапура исполнились решимости пережить все трудности, связанные с созданием независимого государства. Болезненный опыт межрасовых столкновений сделал меня и моих коллег убежденными сторонниками построения многонационального общества, в котором всем гражданам независимо от расы, языка или религии гарантировались бы равные права. Это было кредо, определившее нашу политику»

Вот и весь рецепт от Ли Кван Ю: «Построение многонационального общества, в котором всем гражданам независимо от расы, языка или религии гарантировались бы равные права»

И никаких мовных или иных инспекторов, никаких квот и наказаний. Именно на этой либеральной основе Ли Кван Ю смог добиться высочайшего благосостояния для своей многоязычной и много конфессиональной страны и причем сделал это не в самом благоприятном окружении соседей.

Если бы Украина неуклонно придерживалась этого мудрого принципа, то она не потеряла бы Крым. И не было бы гражданской войны на Донбассе и российской агрессии. Да и самого евромайдана, наверное, тоже не было бы. Просто не было бы причин и оснований для всего этого кошмара.

Но для этого надо найти и привести к власти своего украинского Ли Кван Ю. А мы, к сожалению, все больше по ворам, бандитам и шоуменам специализируемся.