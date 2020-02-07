Почему не расследуют дела по майдану?
Даже в психушке есть здравомыслящие. В нынешней власти на общем фоне они все нормальные. Но там есть разные люди. И Наполеоны, и прокуроры в том числе. И они все что-то говорят с умным видом. Другое дело, кто их слышит?
В октябре прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии допросила по просьбе Генеральной Прокуратуры Украины допросила так называемых грузинских снайперов. Те готовы давать показания в суде по делу Беркута и событиям на Майдане.
Вопрос: почему молчание с украинской стороны? А ведь есть показания, звучат имена Саакашвили, Пашинский. Говорили, как их проводили с оружием мимо пограничного контроля. Это при Януковиче. Кто дал команду провести их? Это же совершенное преступление. Реально пропустили убийц. Снайпера говорят, что их проводил Пашинский, Парубий…
И вот эти нормальные чиновники, здравомыслящие с умным видом говорят о справедливости, необходимости и стремлении. Но как в той самой басне, только воз и ныне там!